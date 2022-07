Biasin: “Skriniar-PSG, non esiste un ultimatum. L’Inter aspetta quest’offerta”

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar: ”Per Skriniar al PSG non esiste un ultimatum, l’Inter aspetta sempre l’offerta da circa 70 milioni dei francesi. Da capire se arriverà o se punteranno su un altro profilo per la difesa”, le sue parole al canale di calciomercato.it.