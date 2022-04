Biasin: “Inter, bisogna raccontare una verità sul prossimo mercato che risulterà fastidiosa”

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, parla delle possibili prossime mosse dei nerazzurri

La prossima estate di mercato dell'Inter potrebbe essere molto difficile, quasi come quella dello scorso anno. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, parla delle possibili prossime mosse dei nerazzurri:

"Poi c’è altro, c’è il “fuoricampo”. E qui bisogna essere chiari, anche a costo di risultare “fastidiosi”. La prossima sarà un’altra estate di sacrifici. Oddio, non come quella passata, ma qualcuno dovrà lasciare la barca per portare del grano. Gli ingaggi di Vidal e Sanchez contribuiranno parecchio a raggiungere il primo obiettivo (-15% nel monte-stipendi), possibile che si debba dire addio anche una pedina importante. Molti dicono “Lautaro”, Marotta non è così convinto".