Biasin: “Ogni giorno spunta un’alternativa a Zapata: ora bisogna sperare che…”

Il pensiero del giornalista di Libero sul suo profilo Twitter: il colombiano è la prima scelta per l'attacco

Sul suo profilo Twitter, Fabrizio Biasin è tornato a parlare dell'Inter e in particolare della situazione relativa a Duvan Zapata. Questo il suo pensiero: "Se ogni giorno spunta un’alternativa a Zapata, ma la prima scelta resta Zapata, bisogna sperare - cosa non facile - che l’Atalanta trovi un’alternativa a Zapata, così all’Inter arriverà Zapata e non un’alternativa a Zapata", si legge.