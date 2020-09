SM – Scelta Inter: via 2 big completamente fuori dal progetto. “Il terzo può essere Nainggolan”

L’imperativo, da giorni, è chiarissimo: prima vendere i giocatori in esubero e non centrali nel progetto di Conte, poi comprare. Tentando, magari, di accontentare l’allenatore nerazzurro nelle sue richieste. L’Inter si muove, come tutti, con difficoltà in un mercato segnato profondamente dal Covid. Snellire una rosa extralarge e il monte ingaggi è essenziale per inseguire i sogni di mercato. E così, anche i big sono in discussione. In particolare, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club nerazzurro avrebbe deciso di finanziare i colpi in entrata soprattutto con le cessioni di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, per i quali al momento, però, mancano offerte concrete.

In questo elenco rientrerebbe anche Radja Nainggolan, che però ha ancora una speranza di convincere Antonio Conte a puntare su di lui. Le amichevoli di oggi contro la Carrarese e di domani contro il Pisa potrebbero essere decisive per il Ninja e per la sua storia all’Inter.

(Fonte: Sport Mediaset)