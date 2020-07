Mercato, la Bild e il nuovo nome sul taccuino dei nerazzurri: “È battaglia tra Lazio e Inter”

Le prestazioni di Milos Veljkovic non sono passate inosservate ai club di Serie A. Il valore del difensore del Werder Brema si aggira intorno ai 5 milioni di euro (transfermarkt.de); il giocatore è un titolare fisso nella squadra tedesca e la sua qualità ha scatenato l’interesse di alcuni club. Tra questi, secondo quanto riportato dalla Bild, ci sarebbero Lazio e Inter. Entrambi i club avrebbero appuntato il nome del giocatore serbo sul taccuino dei desideri di mercato.

Il contratto di Veljkovic scade nel 2022. Secondo la Bild il giocatore si trova bene al Werder, ma non disdegnerebbe un trasferimento a livello internazionale. Ed entrambe le pretendenti italiane potrebbero garantirgli anche il palcoscenico della Champions League. In un ipotetico passaggio la somma necessaria per acquistare il giocatore serbo si aggirerebbe tra i 4 e i 5 milioni di euro. Soldi che alle casse del Werder farebbero certamente comodo e, in caso di retrocessione, indispensabili.

(Bild)