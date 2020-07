Bild impressionata dagli obiettivi dell’Inter: “Investimenti pesanti in estate, i nomi…”

I tempi gloriosi dell’Inter sono lontani. Nel 2010 il Triplete e poi il nulla. Quel Triplete portava la firma di giocatori come Eto’o, Sneijder, Zanetti, Cambiasso e dell’allenatore José Mourinho. A quei tempi gloriosi guarda ora Suning per cercare di riavvicinarli e ripercorrerli. Su questo tema si è quindi concentrata la Bild: non sono infatti passati inosservati i nomi dei top player che vengono di nuovo e ormai regolarmente accostati all’Inter: “L’obiettivo della proprietà nerazzurra è ritornare a scrivere pagine gloriose. Un obiettivo ambizioso per il quale ci vorrà tempo. E anche ingenti investimenti sul mercato. La cosa spettacolare sono i nomi dei potenziali acquisti che si fanno. Top player di altissimo livello: Lionel Messi, David Alaba, Antonie Griezmann, Corentin Tolisso, Jan Vertonghen. Chi potrebbe arrivare in nerazzurro?”

Se su un potenziale ingaggio di David Alaba la Bild si mostra scettica (al contrario di altri media tedeschi), in generale concorda sul fatto che nonostante la crisi dettata dalla pandemia l’Inter si affaccerà sul mercato con grande determinazione: “Il club investirà in estate grandi cifre. Con il supporto di Suning, Pirelli e del tesoretto ricavato da alcune cessioni (Lautaro Martinez?). Un salto di livello lo aveva fatto già l’anno scorso ingaggiando Antonio Conte sulla propria panchina e poi star come Lukaku, Eriksen, Sanchez e Godin”.

(Bild)