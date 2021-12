Biscardi: “Zaniolo potrebbe essere un giocatore stratosferico allenato da Inzaghi”

Nicolò Zaniolo all'Inter allenato da Simone Inzaghi? Il giornalista e conduttore Maurizio Biscardi non ha dubbi

"Non ho la certezza che Zaniolo giocherebbe in tutte le squadre di A. La sparata di Mourinho è comprensibile nell'ottica di un tecnico che vuole disciplina e capacità di esprimere la sua idea di gioco. Zaniolo può essere un giocatore stratosferico in una squadra he ne esalta le capacità, meno in squadra più inquadrate. Lo userebbe meglio secondo me Inzaghi o Conte".