"Acquistato la scorsa estate dall'Aarhus pagando in due rate l'importo della clausola rescissoria (7 milioni), era considerato un investimento soprattutto per il futuro e invece il difensore classe 2000 ha dimostrato le sue capacità in allenamento e si è ritagliato uno spazio superiore alle aspettative. Finora ha collezionato 13 presenze, nonostante davanti abbia Pavard e Darmian. Su di lui il club nerazzurro punta a occhi chiusi in vista delle prossime stagioni".