Bisseck, visite e ufficialità. L’Inter pagherà 7 mln in tre anni: ecco i dettagli dell’affare

L'Inter ha scelto di puntare su Bisseck per rinforzare e ringiovanire la linea difensiva nerazzurra. Inzaghi avrà a disposizione il giovane talento in grado di giocare sia nella linea a 3 che in quella a 4. Da ieri è a Milano, oggi le visite mediche e in seguito l'ufficialità dell'affare.