E' fatta per l'arrivo di Yann Bisseck all'Inter . Il giovane difensore tedesco, che arriva dai danesi dell'Aarhus, svolgerà domani le visite mediche, prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Dopo l'incontro avvenuto oggi con i dirigenti interisti, l'accordo è totalmente trovato. L'Inter, come riferisce Sky Sport, non pagherà la clausola al club danese, che prevedeva un ammontare di 7 milioni di euro pagabili in due esercizi. Il club, infatti, ha trovato un accordo diverso con l'Aarhus: