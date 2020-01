Bocca: “Conte gestisce l’Inter con i suoi furori. Lamentele? Zhang gli ha messo in mano…”

Il passaggio di turno in Coppa Italia dell’Inter ha rivitalizzato le ambizioni nerazzurre, che erano rimaste un po’ segnate dai recenti pareggi. Nessuna frenata per quanto riguarda gli obiettivi, che come scrive Fabrizio Bocca su Repubblica, potrebbero essere ancora più ambiziosi: “Ci aspettiamo tutti moltissimo dall’Inter, particolarmente i suoi tifosi che ne seguono l’evoluzione passo passo, hanno fiducia, e credono sul serio che il percorso porti lontano, finalmente a vincere presto qualcosa. Magari questa stessa Coppa Italia, anche se l’obiettivo non dichiarato è molto più ambizioso: comunque, di questi tempi, non si butta via niente. L’Inter è arrivata in semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà il Napoli. Antonio Conte gestisce l’ Inter facendola ardere sui suoi furori, e inevitabilmente qualche volta i nervi saltano, il controllo si perde”.