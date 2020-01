Bocca sul mercato super dell’Inter: “La questione importante ora è una sola”

Fabrizio Bocca, giornalista di Repubblica, si è interrogato sulle intenzioni dell’Inter decisamente molto attiva in questa finestra di mercato: “Credo di poter sinteticamente esprimere una questione che ritengo sia basilare in campionato oggi. Tanto attivismo dell’ Inter sul mercato sta a significare che evidentemente ritiene possibile in questa seconda parte della stagione agganciare la Juve e possibilmente arrivarle davanti a maggio nel giorno fatidico dello scudetto. Altrimenti se ne rimarrebbe buona e tranquilla in attesa di giugno, evitando di fare le cose troppo affrettatamente e anche parecchio dispendiosamente. Ripeto, per chi non lo sapesse, che a giugno Eriksen costerebbe zero di cartellino e oggi 15/20 milioni per fargli giocare 4 mesi di campionato (sia pure i più importanti e decisivi). Però mi chiedo – e chiedo a voi –: posto che l’Inter porti effettivamente a termine tutte le operazioni in cui si è lanciata e che in parte ha anche ufficializzato – Young, Moses, Eriksen, Giroud (o Llorente) – Antonio Conte si ritroverà in mano davvero un’Inter da scudetto in grado di tagliare il traguardo prima della Sarri & Ronaldo band? This is the question…”

(Repubblica)