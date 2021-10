Boer (ex compagno Onana): “E’ il migliore dell’Eredivisie, fin da subito ho capito che…”

Intervistato da Voetbal Primeur, Diederik Boer, ex compagno di squadra all'Ajax di Onana, ha parlato così della situazione del portiere

"Oltre al fatto che Andre è un ottimo portiere, è anche un ragazzo molto piacevole con cui lavorare. Era sempre allegro e aperto, quindi la collaborazione è sempre stata fantastica. Ho visto fin dall'inizio che aveva un grande potenziale. Alla fine è stato positivo per il suo sviluppo che gli sia stata data l'opportunità. Non mi aspettavo che crescesse così velocemente. Nella finale di Europa League contro il Manchester United e nelle partite contro l'Olympique Lione e lo Schalke 04, è stato estremamente importante per la squadra. La squalifica per doping? All'inizio ho pensato che fosse uno scherzo o un errore e che sarebbe stato corretto. Andre non è affatto il tipo per questo genere di cose".

OUT FINO A FINE ANNO? - "Certo che capisco la discussione, ma questa è una considerazione che l'Ajax deve fare. In realtà non trovo il discorso così difficile. Puoi decidere di non convocarlo più, ma se ti può portare ai quarti o magari anche alle semifinali di Champions League con così tanta qualità... L'Ajax penserà senza dubbio anche in senso commerciale. Se è ancora sotto contratto per un altro anno, lo userei. Trovo troppo facile quando la gente dice che l'Ajax non dovrebbe più permettergli di entrare nel club. Se dovesse tornare ai suoi livelli in questa stagione, sarebbe sicuramente il portiere più forte dell'Eredivisie".