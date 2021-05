Inter, bonus scudetto per gli affari Vidal e Barella: ecco quanto incassano Barça e Cagliari

L'Inter dovrà riconoscere a Barcellona e Cagliari il bonus scudetto per gli affari Vidal e Barella: ecco i dettagli

Come ribadito da Gianluca Di Marzio, per quanto concerne il cileno, l'Inter dovrà riconoscere al Barcellona un milione di euro di bonus, nell'ambito della trattativa che ha portato Vidal in nerazzurro a parametro zero ma con un milione di bonus al raggiungimento, appunto, dello scudetto. Per Barella, invece, era stato inserito un bonus Scudetto del valore di 2 mln di euro nel contratto stipulato con il Cagliari, ai quali potrebbero aggiungersene altri 8 nel caso in cui Barella riesca a totalizzare 100 partite da almeno 45' con la maglia dell'Inter.