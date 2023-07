Onana, cena al Botinero di Zanetti. L’addio all’Inter è vicinissimo

Continuano ad arrivare conferme sulle ultime ore in nerazzurro di André Onana che sta per trasferirsi al Manchester United. L'addio è cosa fatta e siamo ai dettagli. Fabrizio Romano ne aggiunge uno in particolare: questa sera il portiere, dopo il primo giorno di allenamento con l'Inter, è al Botinero, il locale argentino di Javier Zanetti in centro a Milano. Potrebbe essere l'ultima cena milanese dell'estremo difensore che si prepara a fare le valigie per l'Inghilterra.