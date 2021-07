Braccio di ferro per Bellerin: “Inter, accordo col giocatore ma partita lunga con l’Arsenal”

Una partita lunga, giocata soprattutto sulla pazienza. L'Inter, se vorrà davvero portare a Milano Bellerin, non dovrà avere fretta, anzi

Una partita lunga, giocata anche sui nervi e sulla lucidità, ma soprattutto sulla pazienza. L'Inter, se vorrà davvero portare a Milano Bellerin come sostituto di Hakimi, non dovrà avere fretta, anzi. L'Arsenal è un monte difficile da scalare. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i Gunners al momento non sembrano affatto intenzionati a lasciar partire il calciatore in prestito con diritto di riscatto: