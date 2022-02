Braglia: “Non rivorrei Lukaku all’Inter. Scudetto? Lo merita il Milan, Pioli più completo”

A TMW Radio, l'ex portiere Braglia ha commentato gli ultimi temi caldi, a cominciare dalle voci su un possibile ritorno di Lukaku all'Inter

"Io non lo mando a nessuno, i cavalli di ritorno non mi sono mai piaciuti. Lukaku non lo rivorrei indietro, se ha voluto andare via, dico che ha sbagliato. Il messaggio forse lo manderei a Mourinho, perché dal punto di vista carismatico niente da dire, è un leader indiscusso. A livello di squadra però, le continue lamentele non vanno bene. La Roma è una delle squadre che ha speso di più, ora bisogna dare un'identità alla squadra. Deve dare di più anche lui".