Milinkovic-Savic tra Juventus e Inter. Che cosa succederà?

"Per me rimarrà alla Lazio. E' un giocatore fondamentale per il club, poi il problema è: siamo sicuri che la Juve farà le coppe? A me sembra di capire che anche economicamente sposterà molto. E forse la Lazio ha più bisogno della Juve di un giocatore con questa caratteristiche".