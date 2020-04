Braida spegne il sogno: “Messi-Inter? Pura utopia. Lautaro? Se il club vuole vincere…”

A Milano non hanno nemmeno una piccola speranza?

“Nella vita, come nel calcio, ‘mai dire mai’. Tuttavia, anche sforzandomi, in merito a un suo possibile addio non riesco a trovare neanche un motivo: Messi è una persona meravigliosa e a livello economico guadagna cifre importantissime. Lui e il Barça sono perfetti insieme”.