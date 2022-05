Brambati: “Dybala? Gran premio in cui l’Inter corre da sola. Pensavo…”

A TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del futuro di Paulo Dybala, indicando l'Inter come destinazione più probabile

"Per la corsa a Dybala c’è un gran premio in cui l’Inter al momento corre da sola. Parlando del Tottenham, qualora dovesse rimanere Conte non ci sarebbero possibilità per un suo trasferimento. Pesano sulla valutazione del giocatore gli ultimi due anni, caratterizzati da infortuni e da stop continui. In queste situazioni il campo è l’unico giudice appellabile. Dall’annuncio del mancato rinnovo mi aspettavo un’impennata di rendimento da parte del giocatore, che invece non c’è stata. Non credo che rimarrà senza squadra, ma al momento nessuno si strappa i capelli per prendere Dybala, tantomeno alle cifre richieste dall’argentino stesso".