Brambati: “Dybala-Inter? Ci sono anche altri giocatori nel mirino. E su Bastoni so che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha parlato del mercato dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato anche del mercato dell'Inter. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Il big più sacrificabile? Ha poche scelte, Lautaro è l'indiziato numero uno. Poi bisognerà vedere i sostituti e l'occasione che gli si presenterà. Dybala è sempre un giocatore importante a parametro zero, è un'occasione rara. So però che ci sono anche altri giocatori nel mirino. So che ci sono squadre estere che hanno attenzionato Bastoni".