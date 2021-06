Brambati: “Kessié? Il Milan corre un pericolo. So che c’è l’Inter ma pure…”

L'Inter è vigile sulla situazione di Frank Kessie, centrocampista del Milan in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2022

"Oggi come oggi avere un contratto in scadenza 2022 con un giocatore importante, uno dei punti di forza del Milan, è un pericolo. Anche qui c'è un errore di base. Ora è lui ad avere il coltello dalla parte del manico e può decidere il meglio per lui e non per la società. Io so che oltre all'Inter ci sono anche due squadre di Premier su di lui, come il Tottenham".