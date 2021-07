Brambati: “Lukaku-Chelsea, per me non è finita. Raspadori? So che l’Inter…”

La pista Chelsea, per Romelu Lukaku, non è ancora da accantonare. Secondo Massimo Brambati non è detto che il belga non lasci l'Inter

Marco Macca

La pista Chelsea, per Romelu Lukaku, non è ancora da accantonare. Secondo Massimo Brambati, infatti, nonostante il no di Big Rom ai Blues, non è detto che l'attaccante belga non lasci l'Inter in un prossimo futuro. Ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio:

Fa bene a rinunciare all'offerta del Chelsea?

"Se rinuncia e si tiene l'ingaggio dell'Inter sì, vuol dire che si è affezionato all'Inter, ai tifosi. Ma se l'offerta serve per poi andare a battere cassa, allora è ben altra cosa. Non so se l'offerta ci sia stata davvero, ma se c'è stata il procuratore farà leva su questo per chiedere più soldi all'Inter. Non so se l'Inter ora ha l'opportunità di rinunciare a certe cifre. Non è detto che poi il belga non vada".

Nel caso come rimpiazzarlo?

"Raspadori è completamente diverso ed è una scommessa. So che l'Inter lo ha cercato ma è rimasta scottata dalla richiesta del Sassuolo. Non è che per caso questa notizia è uscita per preparare l'ambiente a una cessione vera? Per me non finisce qui, se l'offerta è vera. Io non credo che Conte sia andato via perché gli cedevano solo Hakimi. Secondo me c'è qualcos'altro".

(Fonte: TMW Radio)