Brambati: “Lukaku? Per la Roma sarebbe un colpo da 90 a livello tecnico”

Lukaku alla Roma che colpo sarebbe?

“È un colpo da novanta a livello tecnico, soprattutto per le caratteristiche di gioco di Mourinho. Al Manchester United non ricordo un grandissimo feeling o con Mourinho, ma questa è un’altra realtà. Ci saranno le motivazioni giuste per arrivare tra le prime quattro. La società sta accontentando l’allenatore in ruolo che sembrava scoperto. Mi piace il fatto comunque che in conferenza Mourinho abbia sottolineato ancora che Lukaku è un giocatore del Chelsea. Abbiamo visto operazioni che sembravano fatte saltare improvvisamente.