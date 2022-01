Branca: “La mia Inter vincerà per distacco lo scudetto, ecco perché. Una volta…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex dirigente nerazzurro ha parlato del mercato dell'Inter e non solo

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Branca ha parlato del mercato dell'Inter e non solo. L'ex dirigente nerazzurro si è messo in gioco come procuratore, entrando a far parte di un’agenzia internazionale: la First.

"Io ho vissuto questa realtà per tanti anni sull’altra sponda e sono convinto che servano solo più controlli per punire chi infrange le regole e il buon gusto. Per il resto, non è proficuo mettere tanti paletti. Anche questo freno ai prestiti: ora che fanno in Belgio? Lì la maggior parte dei club sono delle succursali delle big d’Europa".

Le piace anticipare il futuro.

«E’ il sale di questa mia nuova attività. Altro che algoritmi, i ragazzi devi guardarli negli occhi per capire se sfonderanno. Il Covid sinora ha frenato tutti, ma conto di fare un giro di 2/3 mesi in Sudamerica, a caccia dei nuovi Coutinho».

Intanto il City sta per chiudere con Alvarez, sembrava venisse da noi.

«Pensavo andasse alla Fiorentina, se non proprio a Inter o Milan. Mi ricorda il primo Milito. Imparerà a fare la prima punta anche nel calcio europeo. È uno dei migliori attaccanti della sua età, senza dubbio».

Solo distratti i nostri club?

«No, lo conoscono tutti. Una volta, però, si potevano investire 20 milioni e aspettare: ora purtroppo mancano le risorse».

L’Inter fa l’indispensabile.

«In effetti non ha bisogno di fare gran che. Ha una marcia in più, la mia Inter vincerà per distacco lo scudetto. Non c’è solo il bel gioco, c’è la consapevolezza di un gruppo in cui tutti si sentono protagonisti: non a caso i cambi sono spesso decisivi».

(Gazzetta dello Sport)