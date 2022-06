SM su Bremer: “Il suo arrivo all’Inter non sarà così semplice. Cairo chiede sempre di più”

"Dato praticamente per scontato, l'arrivo di Bremer all'Inter non sarà così semplice". E' questo il commento di Sport Mediaset in merito alla trattativa per Bremer. Il difensore brasiliano ha un accordo con l'Inter ma i nerazzurri sono distanti dalla richiesta del Torino. "Dai 25 milioni di partenza, cifra che il presidente granata aveva posto come minimo per lasciar partire il suo giocatore, si è presto arrivati ai 40 che il numero uno del Torino chiede oggi. Una cifra che potrebbe ulteriormente salire dato che, proprio in questi giorni, gli uomini mercato del Toro saranno a Londra per ascoltare eventuali offerta dalla Premier proprio per Bremer", commenta il sito di Sport Mediaset.