Torino, il ds Vagnati arriva in ritiro: lungo colloquio con Bremer

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha raggiunto la località di Bad Leonfelden, in Austria, sede del ritiro della squadra di Ivan Juric. Al termine dell'allenamento, l'uomo mercato granata si è fermato a parlare a lungo con diversi giocatori, in particolare con Gleison Bremer: il difensore è sul mercato ed è conteso da Inter e Juventus, il presidente Urbano Cairo aspetta l'offerta migliore per far partire il brasiliano e assecondare il suo desiderio di approdare in una big.