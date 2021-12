Bremer, l’Inter gioca d’anticipo: ecco il piano. Cairo fa il prezzo. Si proverà…

Il club nerazzurro sulle tracce del difensore del Torino. Marotta e Ausilio giocano d'anticipo

Più che alla sessione invernale, la dirigenza nerazzurra guarda già al mercato estivo. Dopo aver bloccato André Onana, Marotta e Ausilio sono al lavoro per rinforzare la difesa. Gli occhi sono puntati su Bremer che fin qui sta disputando un'ottima stagione col Torino. Come riporta il Corriere dello Sport, sul difensore ci sono anche Napoli e Milan. Cairo, che lo valuta 20-25 milioni, non intende farlo partire a gennaio; in estate si vedrà.