Bremer, l’Inter ha già l’accordo col giocatore ma il Milan non molla: lo scenario

Derby di Milano per Gleison Bremer. L’Inter è da tempo sulle tracce del difensore brasiliano (qui le sue parole oggi), ma anche il Milan osserva con attenzione gli sviluppi della situazione. Ne parla così il Corriere della Sera, nell’edizione online: “Occhio dunque al Milan, che non si arrende nonostante l’Inter abbia già l’accordo con il giocatore. I rossoneri vogliono Botman e continuano a trattare con il Lille. Ma se non si dovesse trovare l’intesa con i francesi, allora Bremer volerebbe in cima alla lista”, si legge.