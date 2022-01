Bremer, l’Inter è in corsa. “Il Toro punta a cederlo in estate: il prezzo. E il Milan…”

Gleison Bremer è uno dei difensori migliori della Serie A e l'Inter lo ha messo nel suo mirino per l'estate

Gleison Bremer è uno dei difensori migliori della Serie A e l'Inter lo ha messo nel suo mirino per l'estate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, il Torino non ha intenzione di venderlo a gennaio ma Inter e Milan sono molto interessate per giugno. La prima richiesta del Torino, però, è di 30 mln di euro: i due club di Milano puntano però a chiudere a 20 mln più bonus.