Pedullà: “Bremer, Inter in pole per una scelta fatta dal giocatore. Ora si aspetta…”

In diretta su Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Gleison Bremer in chiave Inter

In diretta su Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Gleison Bremer in chiave Inter: “È la stessa situazione da 5/6 mesi. L’Inter è in vantaggio per una scelta fatta da Bremer stesso. Il giocatore aspetta che l’Inter esca allo scoperto col Torino per arrivare alla chiusura dell’operazione”.