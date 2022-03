TS – Bremer, Milan davanti a Inter e altre: il Torino ha già fissato il prezzo

Le ultime novità sul futuro del difensore brasiliano, che in estate lascerà il Torino: per il quotidiano c'è il Milan in pole

Alessandro De Felice

Il Torino prepara l'asta per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha rinnovato il contratto fino al 2024 ma lascerà il club granata in estate. Il quotidiano Tuttosport rivela i dettagli dell'addio del centrale classe 1997, nel mirino anche dell'Inter:

"Pagato 6 milioni nel 2018 all’Atletico Mineiro, dove fu individuato dall’allora ds Petrachi, Bremer è oggi un centrale di difesa che ragionevolmente, anche in questo mercato, ne vale almeno una quarantina. Cairo conta di lanciare e alimentare un’asta, ma il giocatore e i suoi procuratori «di qualità» vogliono essere certi al 100% di un trasferimento a fine stagione: perché la faccenda Nkoulou se la ricordano pure loro.

Ergo, se arriveranno più proposte, il Torino sarà libero di scegliere e accettare la più vantaggiosa (a oggi, il Milan resta davanti a Juventus, Inter e Napoli, salvo varie ed eventuali dall’estero). Se però questa corsa al rialzo non si verificherà - ed ecco il patto fra le parti, che vale come una clausola rescissoria - il primo pretendente gradito a Bremer che offrirà almeno 25 milioni se lo porterà a casa. In Champions. Ad appagare le sue ambizioni. E rimpinguare il portafoglio di Cairo".