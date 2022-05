Pedullà: “Bremer-Inter, ora serve concretezza. Mkhitaryan, sì se non rinnova. Asllani…”

L'esperto di mercato fa il punto sui nomi accostati alla società nerazzurra per la prossima stagione

L'Inter è stata accostata a diverse operazioni di mercato e Alfredo Pedullà, dal suo sito, parla di tre nomi in particolare: Bremer, Mkhitaryan e Asllani. Il difensore del Toro lascerà il club per una cifra tra i 25 e i 30 mln e i nerazzurri pensano di essersi mossi in anticipo, già a gennaio, e ora devono chiudere per evitare l'inserimento di altri club.