Bremer, solo Inter con una promessa: “Marotta ha chiamato l’agente e gli ha detto…”

C'è solo l'Inter nel futuro di Bremer. Il difensore brasiliano si è regolarmente presentato oggi al raduno del Torino, in attesa di sviluppi

C'è solo l'Inter nel futuro di Gleison Bremer . Il difensore brasiliano si è regolarmente presentato oggi al raduno del Torino, in attesa di sviluppi sull'asse nerazzurro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, comunque, la promessa di Marotta è salda e l'amministratore delegato nerazzurro avrebbe ribadito la voglia di avere il calciatore nell'ultimo contatto con l'agente:

"I dirigenti dell'Inter hanno parlato con l'agente di Bremer e con l'intermediario dell'operazione, rassicurando il centrale che il prossimo acquisto sarà lui. Sperava a inizio luglio di essere già un giocatore nerazzurro, ma il fatto che in via della Liberazione non abbiano ancora fatto una cessione importante, abbinato con la valutazione elevata di Cairo (40 milioni; da gennaio 2023 ha una clausola rescissoria da meno di 15 milioni), ha impedito la fumata bianca. Il messaggio che gli è stato recapitato, e che proviene dall'ad Marotta e dal ds Ausilio, però, è chiaro ovvero «Il prossimo acquisto sarai tu». La formula che l'Inter punta a ottenere è il prestito con obbligo di riscatto, ma c'è da trovare un punto d'intesa sulla cifra (offerta 28-30 milioni)".