Romano: “Bremer pronto a dire sì all’Inter, cosa manca per chiudere l’operazione”

È Gleison Bremer la prima scelta di casa Inter per rinforzare la difesa in estate: ecco cosa manca per la chiusura

È Gleison Bremer la prima scelta di casa Inter per rinforzare la difesa in estate. Lavori in corso e chiusura vicina, lo assicura Fabrizio Romano verso la prossima finestra di mercato: “Bremer? Da fine gennaio l’Inter è avanti a tutti. Lato giocatore l’Inter è molto avanti, Bremer è già pronto a dire sì ai nerazzurri. Lato club, si sta studiando l’operazione che può essere creativa, alla Gosens per dire. Un prestito che diventa obbligo a condizioni molto facili, l’Inter sta spingendo per arrivare al traguardo nelle prossime settimane. Lavori in corso”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).