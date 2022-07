Bremer, Marotta non tranquillo: è derby d’Italia. Le strategie (diverse) di Inter e Juve

Prosegue l’assalto a Gleison Bremer della Juventus, nonostante il patto presente da mesi tra il giocatore e l’Inter: lo scenario

Alessandro Cosattini

Prosegue l’assalto a Gleison Bremer della Juventus, nonostante il patto presente da mesi tra il giocatore e l’Inter. I bianconeri in contemporanea trattano col Bayern Monaco per de Ligt (la richiesta è di 80 milioni più bonus per arrivare al traguardo) e hanno invidiato proprio nel centrale del Torino il sostituto ideale dell’olandese. Ne parla il Corriere dello Sport oggi, che approfondisce nei dettagli la situazione.

Le strategie di Inter e Juve

“È derby con l’Inter, da tempo in pole position nella corsa al difensore. L’offensiva bianconera, però, è concreta e non lascia tranquilli i nerazzurri, che pure sono in parola da gennaio con il giocatore (il quale ha già rifiutato il Tottenham): accordo quinquennale da 3 milioni a stagione. La Juve punta a sfruttare l’impasse tra l’Inter e il Torino.

I nerazzurri vorrebbero contenere l’esborso sotto i 30 milioni, inserendo nell’affare anche un giocatore (Casadei) mantenendo però il diritto di recompra; il Toro ne chiede 40 ma certo gradirebbe anche il talento nerazzurro come contropartita. Manca l’accordo tra le società, quindi. Proprio a un’intesa con il Toro puntano i dirigenti juventini. L’intenzione è di mettere sul piatto 30-35 milioni più bonus, anche perché a gennaio il brasiliano si libererà con soli 15 milioni grazie alla clausola rescissoria. Per il giocatore, è pronto un ingaggio da 3,5-4 milioni più bonus. Le alternative per i bianconeri si complicano: Kimpembe è nel mirino del Chelsea, così come il Manchester City è entrato in scena per Pau Torres, mentre Gabriel costa 40-50 milioni e su Milenkovic c’è la stessa Inter”, si legge.