Bremer alla Juventus, tifoso Torino contro Cairo: “Nostra identità ancora violata”

"Continua a gonfiarsi, nel mare granata in subbuglio, l'ondata di rabbia dei tifosi nei confronti dei vertici del Torino. Ultima goccia il passaggio alla Juventus di Gleison Bremer. Un trasferimento che ha incendiato gli animi del popolo granata, che si è sentito una volta di più tradito da chi guida il club. E che ora teme un'analoga sorte persino per l'ex capitano Belotti. A muoversi è stato in prima battuta il Comitato Difesa del Toro, organo cui hanno aderito negli ultimi mesi più di cinquanta Toro Club e numerosi singoli sostenitori. «Questo è un giorno triste per il calcio, perché si è consumato l'ultimo gesto in totale antitesi con l'animo granata – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comitato stesso –. Non è che la cessione di Bremer sia di per sé così significativa, ma lo è nel momento in cui arriva dopo una serie interminabili di azioni in contrasto con la storia del Torino e di spregio nel confronto dei tifosi. Azioni, che, dopo quasi 18 lunghissimi anni, hanno completamente minato la fiducia nei confronti di Urbano Cairo. La nostra storia è leggenda e non merita di essere bistrattata così: Cairo ci ha tolto l'identità e questo è il vero dramma – prosegue il comunicato –. Ecco perché chiediamo a tutti i tifosi e, in forma più estesa, a tutti gli amanti del calcio di starci vicino in questo momento di civile, ma dura, opposizione. Perché il concetto di calcio non può e non deve essere confuso con puro e solo business, in quanto porterebbe all'autodistruzione del calcio stesso. Stiamo valutando la fattibilità di un'ascesa in piazza pacifica, per fare in modo che tutto questo finisca".