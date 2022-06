Bremer promesso all’Inter, SM: “Ma Conte lo vuole al Tottenham: pronta offerta”

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Bremer si è promesso all'Inter ma il Torino spera in un'asta: dalla Premier, c'è il Tottenham

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Bremer si è promesso all'Inter ma il Torino spera che dalla Premier arrivino offerte per il centrale brasiliano. Il Tottenham di Conte, infatti, è alla ricerca di un difensore e in settimana potrebbe avanzare un'offerta e il profilo piace al tecnico salentino. "L'Inter si sente abbastanza tranquilla perché ha fatto tutto il necessario e per Bremer l'Inter resta la priorità", commenta poi Sport Mediaset.