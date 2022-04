Tutti pazzi per Bremer, GdS: “Vale oltre 50 mln. E occhio alla Premier perché…”

L'Inter da tempo si è mossa per Bremer ma sul difensore del Torino irrompono anche le big d'Europa: il brasiliano fa gola a tante

L'Inter da tempo si è mossa per Bremerma sul difensore del Torino irrompono anche le big d'Europa. "Dalla Premier alla Bundesliga, passando per la Liga, Gleison sta diventando il desiderio di molti, se non addirittura di tutti. Non poteva essere diversamente, alla luce dell’esplosione avuta dal brasiliano in una stagione in cui ha “cancellato” tutti i più grandi centravanti della Serie A, senza sbagliare mai una partita", spiega La Gazzetta dello Sport che cita anche il Tottenham di Conte e l'Atletico Madrid, che hanno mandato osservatori a visionare il difensore brasiliano e avviati i contatti con il club granata. Ma in corsa ci sono anche Bayern Monaco, Arsenal, Leicester, Everton e Newcastle.