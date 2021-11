Brozovic, dall’Inter è arrivata un’ammissione fra le righe. “E tempo fa Marcelo ha detto…”

E' ancora tutto da definire il futuro di Marcelo Brozovic. Il rinnovo di contratto con l'Inter è diventato un affare piuttosto spinoso

E' ancora tutto da definire il futuro di Marcelo Brozovic . Il rinnovo di contratto con l'Inter, che nelle scorse settimane sembrava più che altro una formalità, è diventato un affare piuttosto spinoso per il club nerazzurro. I tifosi interisti restano sulle spine, preoccupati di perdere uno dei pilastri degli ultimi anni. In società c'è preoccupazione, come racconta anche Enzo Bucchioni:

"Come detto l’Inter è preoccupata e lo ha ammesso fra le righe anche lo stesso Ausilio prima della gara con lo Sheriff. In sostanza Brozovic avrebbe detto tempo fa e ripetuto di recente di stare bene all’Inter, ma dal primo febbraio potrebbe firmare con un’altra società ma con il padre-agente non è iniziata alcuna trattativa. Nada de nada. Il centrocampista guadagna oggi circa 3,5 netti e secondo indiscrezioni la richiesta arrivata all’Inter sulla quale cominciare da discutere sarebbe monstre: trenta milioni per quattro anni, ovvero 7,5 milioni l’anno. Sarà durissima trattenerlo".