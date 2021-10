Inter, rinnovo Brozovic una priorità: “Appuntamento dopo la sosta. C’è una grande certezza”

L'Inter ha messo in cima alle priorità da affrontare il rinnovo di Marcelo Brozovic, attualmente in scadenza di contratto nel 2022

Il rinnovo in scadenza il 30 giugno 2022 mette in apprensione un po' tutti i tifosi dell'Inter, che tutto vogliono meno che il pilastro del centrocampo campione d'Italia lasci Milano a parametro zero. Un sentimento condiviso anche dalla società, pronta a prolungare il suo contratto e mantenerlo così al centro del progetto nerazzurro. Marcelo Brozovic è una delle questioni prioritarie che Marotta e Ausilio affronteranno nelle prossime settimane. Al ritorno dalla sosta nazionali, infatti, è in programma un incontro con il padre-procuratore del calciatore per porre le passi sul prolungamento. Scrive calciomercato.com: