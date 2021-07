Sky – Brozovic può partire con offerta top. Ma Inzaghi chiaro: “E’ al centro dell’Inter”

In questi anni, i tifosi dell'Inter si sono abituati a leggere notizie riguardanti il futuro di Marcelo Brozovic, spesso al centro di voci

In un momento storico per il calcio difficile come questo, di fronte a un'offerta importante, nessuno è incedibile, nemmeno l'ex Dinamo Zagabria. Ma, come riporta Sky Sport, Simone Inzaghi è stato piuttosto chiaro con tutto l'ambiente sull'importanza del calciatore. E, con lo stesso Brozovic, Inzaghi ha usato toni decisi: c'è lui al centro dell'Inter, della sua idea di gioco e del suo progetto per il 2021-22.