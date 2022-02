SM – Il Barcellona pressa Brozovic. “Rinnovo? Marcelo ha fatto sapere all’Inter che…”

Il rinnovo di Marcelo Brozovic continua a tenere banco in casa Inter, anche alla vigilia del derby contro il Milan

L'interesse del Barcellona (ma anche del Tottenham di Antonio Conte, il PSG e il Real Madrid), lo spavento dei tifosi dell'Inter, che non prendono nemmeno in considerazione l'idea di una squadra senza di lui. Il rinnovo di Marcelo Brozovic continua a tenere banco in casa Inter, anche alla vigilia di un derby fondamentale come quello di domani contro il Milan.

Ci stanno provando in tanti per il centrocampista nerazzurro ma, secondo quanto riporta Sport Mediaset, il croato ha sempre fatto capire alla società di voler restare a Milano. La trattativa per il rinnovo fino al 2026 si è allungata più del previsto, dato che Brozovic sta provando a ottenere qualche bonus in più nel contratto più importante della sua carriera, ma al momento (al netto di sorprese sempre possibili) la sua permanenza all'Inter non sembra in discussione.