Conferma GdS: “Inter, settimana prossima arriva il padre di Brozovic. Due scenari”

I prossimi saranno giorni importanti per il futuro di Marcelo Brozovic. La Gazzetta conferma le indiscrezioni di FCInter1908.it

Marco Macca

I prossimi saranno giorni importanti per il futuro di Marcelo Brozovic. La Gazzetta dello Sport, infatti, conferma le indiscrezioni di FCInter1908.it in merito alla trattativa tra l'Inter e il centrocampista croato per il rinnovo di contratto del calciatore, attualmente in scadenza nel 2022.

Anche secondo la rosea, infatti, la prossima settimana i dirigenti nerazzurri vedranno Ivan Brozovic, padre di Marcelo e da poco agente del figlio, per discutere del prolungamento. Una pratica urgente da risolvere al più presto, per non rischiare di perdere l'anno prossimo un giocatore unico nella rosa di Inzaghi:

"L'Inter non si farà prendere per il collo in caso di richiesta eccessiva. Brozovic attualmente guadagna 3,5 milioni e chiederà un adeguamento (...). Marotta e Ausilio sono disposti a riconoscergli un aumento, ma la situazione finanziaria resta quella che è e la parti dovranno venirsi incontro. Dopo che ha inizio estate erano filtrate voci di richieste sui 6 milioni di euro, ora Brozo sembra volere sposare la causa nerazzurra anche per i prossimi anni. L'alternativa sarebbe una cessione immediata per monetizzare", si legge.