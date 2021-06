GdS – Inter, arrivati sondaggi per Brozovic: “E Marcelo ogni tanto dà un’occhiata…”

Il contratto in scadenza nel 2022 impone all'Inter di affrontare la questione con serietà il prima possibile

Il contratto in scadenza nel 2022 impone all'Inter di affrontare la questione con serietà il prima possibile. Ma quella per il rinnovo di contratto non sarà una trattativa facile tra il club nerazzurro e Marcelo Brozovic. Anche perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, per il centrocampista croato è arrivato più di qualche sondaggio: