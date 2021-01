Brozovic chiave, ma in estate era quasi addio. SM: “Inter ha provato a cederlo in scambio con…”

Marcelo Brozovic è ormai sempre più l’ago della bilancia dell’Inter di Antonio Conte. Il croato è infatti il fulcro del gioco nerazzurro e dai suoi piedi passano quasi tutte le azioni costruite dalla squadra. Ora è tornato ai suoi grandi livelli, ma in estate, spiega SportMediaset, qualche atteggiamento sbagliato potevano costargli l’addio: “Con Conte sembrava insostituibile, ma il ritiro della patente e l’escandescenza in un pronto soccorso milanese avevano convinto tutti a cederlo a settembre. L’Inter aveva provato a scambiarlo con Paredes o Kanté senza successo, prima che il campo gli ridesse le chiavi della squadra in mano, come si è visto contro la Juventus”.