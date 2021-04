GdS: Inter, Brozovic andrà via? Nessun appuntamento per il rinnovo

È uno dei perni del centrocampo e il suo contratto scade nel 2022. Con l'Europeo potrebbero arrivare offerte vantaggiose per lui e per il club

Sembrava di passaggio all'Inter , è stato tante volte in discussione. Invece prima Spalletti, poi Conte ne hanno fatto un perno del loro centrocampo. Marcelo Brozovic è diventato essenziale ma era stato ad un passo dall'addio, poteva andare al PSG nello scorso mercato estivo. Si parlava di uno scambio con Paredes che poi non c'era stato per lo stipendio alto del giocatore argentino.

Oggi è al centro del gioco nerazzurro, ma secondo La Gazzetta dello Sport il suo futuro è tutto meno che scontato. Il suo contratto scade nel 2022 ma per il momento non sono stati fissati appuntamenti per il rinnovo. "Anzi, forse dei titolarissimi dello scudetto è uno dei pochi sacrificabili. L’Inter e Brozovic restano alla finestra e, con un Europeo di mezzo, chissà che non arrivino offerte vantaggiose. Per entrambi", scrive la rosea sul croato.