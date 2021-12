Brozovic il vero insostituibile e il rinnovo è vicino. Perisic? Questa l’idea dell’Inter

I due croati sono al centro dell'Inter di Simone Inzaghi, questa la situazione relativa al rinnovo del loro contratto

Nell'Inter bella e spettacolare, due giocatori in particolare brillano: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Croati entrambi ed entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dei due giocatori, pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi. "Perisic è in una condizione mostruosa e produce reti e occasioni malgrado sia chiamato ad arare la fascia su e giù per 70 metri. L'Inter non vuole e può svenarsi, anche perché l'ex Bayern a febbraio compirà 33 anni, ma uno come Ivan ce l'hanno in pochi".