Ts – Brozovic, l’Inter non vuole correre questo rischio. Volontà chiara del club

Il club nerazzurro al lavoro per blindare il centrocampista croato

Dopo i rinnovi di Bastoni, D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per blindare Marcelo Brozovic. Il croato, il cui contratto scade nel 2022, è uno dei titolarissimi e l'Inter non vuole correre il rischio di perderlo a zero.