Brozovic, energia infinita per l’Inter e il rinnovo si avvicina: i tempi. L’accordo…

Il centrocampista croato fondamentale per l'Inter e Inzaghi. Per il rinnovo c'è ottimismo e presto le parti si incontreranno

"Se Luka, suo capitano in nazionale, da sempre regala una immagine di serietà e calma olimpica, Marcelo ha costruito una carriera sulla bizzarria, su un tocco di follia che lo rende imprevedibile. In realtà, però, soprattutto negli ultimi due anni, l’interista ha completamente rovesciato l’idea che gli altri avevano di lui. Pensavano fosse inaffidabile, invece nessuno è più costante di lui. Fuori dal campo potrà pure inseguire Barella con una pistola giocattolo, ma in campo non sbaglia più uno straccio di partita. Anche per questo per l’Inter è vitale prolungare il suo contratto che, esattamente come quello di Modric, scade a fine stagione. Rispetto al collega e amico a Madrid, il dialogo col suo club è un filo più indietro, ma da tutte le parti si ostenta ottimismo ed entro Natale dovrebbe arrivare la fumata bianca. Proprio quando sarà di ritorno da Madrid, lo staff di Brozo vedrà ancora una volta l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausiolio: un accordo ragionevole si può trovare a 5,5 milioni più bonus fino al 2026" .